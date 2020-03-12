Нью-Йорк, США, , 17:56 — REGNUM Акции компании Boeing на американском фондовом рынке к началу торгов 12 марта потеряли в цене 16% после заявления президента США Дональда Трампа о запрете полетов из-за глобальной эпидемии коронавируса.

В настоящий момент основные ограничения полетов в США касаются Китая и стран Азии, однако Трамп пообещал в ближайшее время прекратить авиасообщение с охваченными эпидемией странами Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление Трампа также нанесло большой ущерб котировкам авиакомпаний Европейского союза и Соединенных Штатов.

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