Кишинёв, , 17:38 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) дал согласие заключить новую программу с Молдавией. Как сообщил молдавской премьер-министр Ион Кику, прошедшие переговоры с миссией фонда завершились успешно, и он получил подтверждение, что финансовая поддержка будет продолжена, передает ИА REGNUM.

Нынешняя программа Молодив с МВФ завершается в марте. «Переговоры с МВФ и выполнение всех обязательств позволили нам успешно завершить действующую программу и заложить основы для новой. В дальнейшем Молдавия получит финансовую поддержку», — заявил Кику.

Ранее молдавский президент Игорь Додон заявил, что Молдавия нацелена на заключение новой программы с МВФ и продолжение внедрения реформ для обеспечения устойчивого развития экономики и в интересах граждан.

В свою очередь премьер-министр Молдавии Ион Кику сказал, что о паузы в сотрудничестве с МВФ не будет хотя раньше говорили о такой вероятности, если МВФ не проявит гибкость в переговорах.

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