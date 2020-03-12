Курган, , 17:21 — REGNUM Курганской области на ремонт федеральных автотрасс выделено почти 5 млрд рублей. на эти деньги приведут в норму 137 км дорог, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

На сегодня определяются подрядчики. К концу марта с победителями тендеров будут заключены контракты. Ремонт федеральных трасс начнётся с наступлением плюсовых температур.

В Курганской области благодаря освоению федеральных финансов увеличение автомобильных дорог хорошего качества в 2020 году составит 20%.