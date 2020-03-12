Москва, , 17:20 — REGNUM Положение российской экономики в настоящее время гораздо более серьёзное, чем может показаться, считает экономист-кибернетик Елена Ведута. Об этом она заявила 12 марта корреспонденту ИА REGNUM

«Серьёзность положения состоит в том, что мы развалили за 30 лет наше производство, а за рублём стоят те потребительские блага, которые мы производим для продажи на потребительском рынке. И именно это стоит за нашими доходами и за нашим рублём. А поскольку мы сидим на импорте из Китая, из Индии и ряда других стран и зависим от экспорта нефти, не имея своей чёткой стратегии развития, как нам ждать чего-то лучшего?» — риторически поинтересовалась Ведута.

Выход из положения эксперт видит в необходимости возродить экономическое планирование.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин отметил резко изменившуюся ситуацию с падением мировых цен на нефть и ослаблением курса рубля. По его мнению, при цене на нефть в $35 за баррель и курсе доллара на уровне 72 рублей российский бюджет может недополучить 3 трлн рублей нефтегазовых доходов.

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