Москва, 12 марта 2020, 17:20 — REGNUM Положение российской экономики в настоящее время гораздо более серьёзное, чем может показаться, считает экономист-кибернетик Елена Ведута. Об этом она заявила 12 марта корреспонденту ИА REGNUM
Выход из положения эксперт видит в необходимости возродить экономическое планирование.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин отметил резко изменившуюся ситуацию с падением мировых цен на нефть и ослаблением курса рубля. По его мнению, при цене на нефть в $35 за баррель и курсе доллара на уровне 72 рублей российский бюджет может недополучить 3 трлн рублей нефтегазовых доходов.
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