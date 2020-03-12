Калуга, , 18:24 — REGNUM В Калужской области по состоянию на 11 марта планируется высвобождение работников 83 организаций в связи с их ликвидацией либо сокращением штата. Работу потеряют 1388 человек, в том числе 44 гражданина предпенсионного возраста. Об этом 12 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве труда и социальной защиты региона.

Вопрос вопросов Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным ведомства, численность работников, уволенных с начала 2020 года в связи с высвобождением, составила 391 человека, из них граждан предпенсионного возраста — 16. По имеющейся информации, в 11 организациях переведён на работу с неполным рабочим временем 931 человек. В простое находится 281 работник пяти организаций.

Численность безработных на конец февраля 2020 года составила 2385 человек, а уровень регистрируемой безработицы — 0,43% (на конец февраля 2019 года — 2689 человек и 0,49% соответственно). По уровню регистрируемой безработицы Калужская область с показателем 0,42% занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Липецкой области.

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