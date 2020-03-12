Липецк, , 17:12 — REGNUM Новым резидентом особой экономической зоны «Липецк» стала компания ООО «Анева», которая реализует проект по глубокой переработке гороха на белковые ингредиенты, пищевые волокна и крахмальную продукцию. Как сообщает ИА REGNUM, свидетельство о получении статуса резидента представителям компании вручил глава региона Игорь Артамонов.

Для реализации проекта резиденту выделили участок на территории Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк» площадью 20 гектар, планируемые инвестиции составляют более четырёх миллиардов рублей. Проект предусматривает переработку 50 тыс. тонн сухого гороха в год с последующим производством ингредиентов для пищевой промышленности.

«Инвестора мы хорошо знаем. Это владелец агропромышленного объединения «Аврора», очень широко известный культурой производства, культурой взаимоотношений с подрядчиками. Это одно из лучших сельскохозяйственных производств. Люди, которые там работают, довольны условиями и зарплатой. Верю, что завод по глубокой переработке гороха тоже будет успешным», — сказал Игорь Артамонов.

Как рассказал генеральный директор компании Александр Уваркин, в России «Анева» будет первым предприятием подобного уровня, обеспечивающим производство изолята горохового белка, который в пищевой промышленности является высококачественной альтернативой соевым, молочным или яичным белкам, пшеничному или кукурузному глютену. Запуск производства запланирован на 2023 год, численность сотрудников — 75 человек со средней заработной платой более 60 тыс. рублей.