Москва, , 17:08 — REGNUM Если правительство РФ не вернётся к планированию экономики, страна будет обречена на дальнейший рост бедности, считает экономист Елена Ведута. Об этом она заявила 12 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина, который предупредил о возможном повышении уровня бедности в РФ.

«Я считаю эти прогнозы абсолютно правдоподобными. Другое дело, что просто так констатировать рост уровня бедности как неизбежность — это неправильно. Я не сомневаюсь нисколько в том, что мы станем гораздо беднее, потому что причина в том, что мы поставили страну в зависимость от того, как меняются цены на нефть. А такая достойная страна, какой является РФ, должна была развивать производство. Но ничего не получается. Пока мы не начнём планировать развитие экономики, мы обречены падать вниз. И поэтому сегодня очень важно делать правильные выводы из того, что с нами случилось, и из того, что с нами произойдёт. А не просто заниматься констатацией неизбежных фактов, которые предсказаны уже давно», — сказала Ведута.

В настоящее время, по её мнению, надо признать, что у правительства РФ нет рецептов, а без планирования экономики страна обречена на дальнейший рост бедности.

Напомним, как сообщалось ранее, Алексей Кудрин заявил, что «мы встречаемся с вызовами как минимум неуменьшения бедности. К сожалению, может быть даже увеличение».