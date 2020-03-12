Киев, , 17:05 — REGNUM Для дефолта Украины в настоящий момент нет никаких оснований, заявил на брифинге 12 марта глава Национального банка страны Яков Смолий.

Смолий подчеркнул, что регулятор в принципе не рассматривает вариант дефолта для Украины, а базовый сценарий заключается с продолжении сотрудничества с МВФ.

«Новое правительство подтвердило позицию Украины о продолжении сотрудничества с Международным валютным фондом. Мы уже говорили, что осталось только несколько технических вопросов, чтобы согласовать формулировки соответствующих законов», — заявил он.

ИА REGNUM напоминает, что накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна лучше готова к мировому финансовому кризису, чем когда-либо ранее.

Вместе с тем эксперты отмечают, что нефтяной кризис болезненно ударит по сырьевой аграрной украинской экономике — последствия будут ощутимы гораздо болезненнее, чем у России.

Также Украина в мае должна вернуть кредиторам около 5,5 млрд долларов, что в условиях кризиса будет сделать достаточно проблематично.