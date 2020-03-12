Москва, 12 марта 2020, 17:05 — REGNUM На Московской бирже ускорилось падение акций крупных российских компаний, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Акции Сбербанка, Газпрома, Норникеля, Новатэка, Яндекса, Роснефти и других крупных компаний, по данным на 16:45 12 марта, падают в среднем на 9% к значению предыдущего дня.
Попеременно растут премиальные акции Сургутнефтегаза. На данный момент рост составляет примерно 2%.
Напомним, утро 12 марта началось на Московской бирже со стремительного падения рубля.
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