Пекин, , 16:37 — REGNUM Банковский сектор в Китае усилил финансовую поддержку малого бизнеса, чтобы последний смог пережить эпидемию вирусной пневмонии, сообщает 12 марта Синьхуа со ссылкой на данные, предоставленные Китайской ассоциацией банковских учреждений.

Общий размер оказанной малому бизнесу кредитной поддержки составляет почти 300 млрд юаней (около 43 млрд долларов).

Меры поддержки малых предприятий и предпринимателей разработаны 134 городскими коммерческими банками и 180 частными кредитными учреждениями. В указанных целях эти банки выпустили специальные финансовые облигации. В свою очередь, Народный банк Китая (НБК) увеличил квоты на повторное кредитование.