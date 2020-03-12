Франкфурт-на-Майне, Германия, , 16:22 — REGNUM Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) по итогам заседания 12 марта принял решение о сохранении базовой процентной ставки на уровне 0%, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Ставка ЕЦБ по депозитам также сохранена на уровне минус 0,5%, маржинальная ставка осталась в размере 0,25%.

Как отмечается в сообщении, в перспективе регулятор ожидает сохранения текущих или их снижения до тех пор, пока инфляция не начнёт приближаться к уровню, близкому к 2%, но не выше этого показателя, в рамках прогнозного периода.