Москва, 19 марта 2020, 04:33 — REGNUM Россия продемонстрировала высокую эффективность своей дипломатии в ходе умиротворения конфликта на Ближнем Востоке. Почему Москве удалось то, что оказалось не под силу коллективному Западу, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.
Вновь разгоревшиеся дискуссии на различных информационных площадках касаются ситуации вокруг Идлиба. Западные и проводящие западную точку зрения в России источники пытаются представить дело так, что обострение российско-турецких отношений доказывает неустойчивость позиции самой России. Ошибка здесь заключается в том, что западный подход с его усредненным взглядом на различные страны и культуры не дает возможности взглянуть на ближневосточный конфликт, выделяя в нём реальных игроков с их собственными целями и интересами.
В действительности конфликты, подобные имеющему место в Идлибе, практически неизбежны в регионе, где каждое государство считает свои права исключительными и пользуется случаем продвинуть именно свои интересы, не слишком заботясь об интересах своих соседей. И именно Россия, которая последовательно преследует цель самозащиты от исламизма, вынуждена в той или иной степени конфликтовать со всеми участниками контртеррористической коалиции. Такова особенность региона, и именно понимание этой особенности оставляет России шанс на достижение успеха там, где Запад проявил свою неспособность.
Читайте подробности в статье Александра Запольскиса «Про ошибки западоцентризма и российскую стратегию на Ближнем Востоке».