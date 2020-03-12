Киев, 12 марта 2020, 16:00 — REGNUM Национальный банк Украины снижает учетную ставку до 10% годовых, сообщил сегодня, 12 марта, глава регулятора Яков Смолий.
Новая учетная ставка будет действовать на Украине с 13 марта.
Как пояснил Смолий, такое решение принято, чтобы «компенсировать охлаждение мировой экономики и поддержать экономический рост в Украине».
Он также подчеркнул, что в январе-феврале нынешнего года потребительская инфляция замедлилась быстрее, чем предполагала прогнозная траектория, что и дало возможность снизить учетную ставку.
Ранее власти Украины ставили цель снизить ставкудо 7% к декабрю 2020 года. При этом в нынешний год Украина вошла с учетной ставкой на уровне 13,5%. Наиболее радикальное снижение произошло в январе — с 13,5% сразу до 11%.