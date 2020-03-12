Москва, , 16:00 — REGNUM Нефтяные цены рухнули еще на 6% 12 марта после решения президента США закрыть на 30 дней въезд в страну для граждан ЕС, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Данное решение не только сигнализирует о растущем давлении коронавируса на международный бизнес, но и способно привести к дополнительному сокращению спроса на топливо.

Инвесторы оценивают риск возникновения мировой рецессии как крайне высокий и продолжают избавляться от рисковых активов. Негативные настроения на рынках значительно усилились после того как ВОЗ официально объявила коронавирус пандемией.

Кроме того, запасы нефти в США растут: за последнюю отчетную неделю они выросли на 7,5 млн баррелей, что на 5,5 млн больше, чем ожидали инвесторы. Дополнительное давление на котировки оказывает решение правительств Ирака и Кувейта снизить отгрузочную стоимость нефти на $5 и $6 соответственно.

Сделано было это было для защиты собственных позиций на рынке от демпинга со стороны Саудовской Аравии. Каких-либо причин для роста котировок на данный момент нет. Ожидается дальнейшее падение нефтяных цен до $32 за баррель», — полагает эксперт.

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