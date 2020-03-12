Ташкент, , 15:59 — REGNUM Центральный банк Узбекистана изъял монеты и банкноты номиналом 25 сумов для оптимизации ряда наличных денег в обращении, сообщает 12 марта издание kun.uz.

В финансовом регуляторе пояснили, что номинальный ряд монет в большинстве стран мира состоит из 4−5 значений, а банкнот — из 5−6. В Узбекистане ряд монет содержал 14 значений, а банкнот — 12 значений. Отмечается, что монетой с наименьшим номиналом станет 50 сум.

Отметим, с 1 марта 2020 года в Узбекистане денежные знаки номиналом 25 сумов и меньше утратили свою силу в качестве законного средства платежа. Срок их обмена установлен до 1 января 2021 года.