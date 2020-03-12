Рим, , 15:57 — REGNUM Римский аэропорт «Чампино» в четверг, 12 марта, перестал принимать какие бы то ни было гражданские рейсы.

В основном аэропорту итальянской столицы, «Фьюмичино», закрыт один из терминалов.

Причина такого решения — резкое снижение пассажиропотока из-за введенного рядом государств и авиакомпаний запрета на полеты в Италию, а также из-за решения местных властей об ограничении перемещения граждан внутри страны.

Предполагается, что в ближайшее время будет также приостановлена работа одного из двух миланских аэропортов — «Линате».

По данным на 11 марта, от коронавируса в Италии умерли 827 человек, количество жертв за сутки выросло на 30%. Всего коронавирусом заражены 10 590 человек, что на 2076 больше, чем днем ранее. Выздоровели 1045 граждан, в сравнении с данными 10 марта этот показатель увеличился на 4%.

Власти ограничили перемещение граждан по территории страны, отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех заведений общественного питания и торговых заведений (за исключением аптек, продуктовых и табачных магазинов, АЗС и т.п.), гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики — прежде всего из-за отсутствия туристов, а также из-за сокращения объемов производства и экспорта.

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