Воронеж, , 15:52 — REGNUM Пассажиропоток в международном аэропорту «Воронеж» в январе-феврале 2020 года показал прирост по сравнению с тем же периодом 2019 года, об этом 12 марта сообщила пресс-служба аэропорта.

За два месяца аэропорт обслужил 99 тыс. 510 пассажиров, что на 10,9% выше, чем годом раньше. Основной поток пассажиров пришёлся на внутренние авиалинии — 76 тыс. 097 пассажиров, это на 1,2% больше, чем в 2019 году. Рост спроса на зарубежные перелёты вырос на 60,2% — путешествия через аэропорт Воронежа совершили 23 тыс. 413 пассажиров. Такое резкий рост специалисты объясняют расширением чартерной программы. При этом только за февраль прирост пассажиропотока составил 9,6% — услугами аэропорта воспользовались 48,2 тыс. человек. Почти 10 тыс. пассажиров пришлось на зарубежные рейсы.

С 29 марта аэропорт переходит на новое летнее расписание. Из зарубежных направлений сохранены Стамбул, Ташкент, Минск, Ош, Ереван, Душанбе, Бишкек.