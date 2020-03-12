Москва, , 15:47 — REGNUM Прогноз для формирования федерального бюджета на 2020 год, который составило Минэкономразвития, в настоящее время «безнадёжно устарел». Об этом сегодня, 12 марта, в ходе рассмотрения главного финансового документа страны на текущий год на комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

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Он отметил резко изменившуюся ситуацию с падением мировых цен на нефть и ослаблением курса рубля. Кудрин подчеркнул, что при цене на нефть в $35 за баррель и курсе доллара на уровне 72 рублей российский бюджет может недополучить 3 трлн рублей нефтегазовых доходов.

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«Соответственно, дефицит бюджета в этом году может составить чуть меньше 2% ВВП», — спрогнозировал глава Счётной палаты.

Ранее в своём прогнозе социально-экономического развития РФ на 2020 год правительство РФ исходило из средней цены нефти $57,7 за баррель и среднегодового курса доллара на уровне 63,9 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта вслед за падение мировых цен на нефть после развала сделки ОПЕК+ обвалился и российский рубль. Так, на торгах вечером 11 марта курс доллара поднимался выше 73 рублей впервые с марта 2016 года. На текущий момент доллар торгуется на уровне 72,83 рубля, что на 1 рубль 43 копейки выше вчерашнего показателя. Тем временем евро подорожал на 1 рубль 62 копейки — до 82,12 рубля.

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