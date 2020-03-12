Тбилиси, , 15:42 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса, с целью превенции его распространения в Грузии правительство страны ограничивает сообщение с еще четырьмя потенциально опасными странами — Испанией, Германией, Австрией и Францией. Соответствующее заявление 12 марта распространил МИД Грузии.

Ограничения для граждан Грузии и для иностранцев, прибывающих в Грузию из этих 4 стран, будут действовать при пересечении ими как сухопутной, так и воздушной границы.

Граждан Грузии МИД призывает без особой необходимости не планировать путешествия и поездки в страны с высоким уровнем инфицирования — Китай, Южную Корею, Италию, Иран, а теперь вдобавок к ним также в Испанию, Германию, Австрию и Францию. А тем гражданам, которые все же посетили эти страны либо находились в них транзитом, придется по прибытии в Грузию пройти необходимую эпидемиологическую проверку и 14-дневный карантин в установленном минздравом порядке.

Интенсивной проверке и 14-дневному карантинному режиму подлежат и те иностранцы, которые прибывают в Грузию из этих 8 стран либо до прибытия в Грузию находились на территории этих стран в течение предыдущих 14 дней. Либо они должны будут представить на границе справку о проверке на коронавирус (его отсутствие), выданную лабораторией соответствующей страны отправления либо транзитной страны.

Напомним, что в Грузии зафиксировано уже 24 официально подтвержденных случая коронавируса. До 300 человек находятся в карантине и еще 46 человек остаются в стационарах под наблюдением врачей.

Ранее Грузия ограничила и приостановила сообщение вначале с Китаем и Южной Кореей, затем — с Ираном, а несколько дней назад — и с Италией.