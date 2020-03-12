Берлин, , 15:44 — REGNUM Немецкая компания Mercedes приступила к приёму заказов от европейских клиентов на новые кроссоверы GLE и GLS в модификациях AMG-63. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Стоимость GLE 63 4Matic в базовой комплектации будет составлять 124 355 евро (свыше 10 млн рублей). При этом в купе цена кроссовера будет составлять от 129 234 евро.

Автомобили оборудованы мотором V8 AMG с двойным турбонаддувом на 4 л. производительностью 571 л. с. Агрегатируется движок с 9-ступенчатым «автоматом» с системой полного привода AMG Performance 4Matic+.

При этом движок дополняется стартер-генератором EQ Boost.

Ранее стало известно, что компания Mansory оснастила броней Mercedes-AMG G63.

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