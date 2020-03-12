Москва, , 15:32 — REGNUM Стоит отметить, что мировая экономика с 2008 года существенно трансформировалась, в том числе изменился подход центральных банков к кризисным явлениям в экономиках, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя предсказания экономиста о новом кризисе.

«Да, Джесси Коломбо говорит о вполне понятных рисках для мировой экономики и финансового сектора, однако стоит учитывать, что сейчас наблюдается сдувание тех самых пузырей, о которых говорит экономист.

А вот последствия вряд ли окажутся сопоставимы с кризисом 2008 года, так как природа текущего кризиса не финансовая, а значит после прохождения пика по вспышке короновируса, инвесторы постараются как можно быстрее отыграть текущее снижение.

Если говорить об угрозах, думаю, последствия текущей монетарной политики, будут ощутимо заметны через несколько лет», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, экономист Джесси Коломбо заявил, что грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году.

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