Вильнюс, , 15:32 — REGNUM Правительство Литвы не будет компенсировать предпринимателям и различным учреждениям убытки из-за запрета проводить любые массовые мероприятия, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 12 марта.

«Мы отменили большие мероприятия на которые уже проданы билеты. Культурные учреждения должны будут вернуть деньги и понесут финансовые убытки», — сказал министр культуры Миндаугас Квиеткаускас.

В Вильнюсе уже провозглашён запрет на работу всех кинотеатров, музеев, концертов, спортивных клубов и иных мест массового посещения.

В Литве введён режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, заражено три человека.