Уфа, , 15:32 — REGNUM Новые статусы начнут присваивать врачам и медицинским работникам в Башкирии. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

По сообщению пресс-службы ведомства, статусы «Врач Башкортостана», «Фельдшер Башкортостана» и «Медицинская сестра Башкортостана» будут присваиваться лучшим врачам и специалистам, которые работают в государственных медицинских организациях республики после подведения итогов соответствующего конкурса.

По словам заместителя министра здравоохранения Башкирии Ирины Кононовой, победителям будут выдавать отличительный нагрудный знак и удостоверение.

Отмечается, что конкурс будет проходить в несколько этапов. На первом этапе пройдет компьютерное тестирование. На втором этапе будет оценена профессиональная деятельность и владение медицинскими технологиями. Также будут проанализированы показатели работы сотрудников за последние три года.

Сообщается, что победитель конкурса в каждой номинации будет участвовать во всероссийского конкурсе.

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