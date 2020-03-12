Воронеж, , 15:29 — REGNUM Сборка агрегатов для регионального пассажирского самолета Ил-114−300 на ПАО «Воронежское акционерное самолётостроительное общество» вошла в активную фазу. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 марта в пресс-службе Воронежского авиазавода. Работы ведутся во взаимодействии с заказчиком — АО «РСК «МиГ». Собираться первый серийный Ил-114−300 будет на Луховицком авиационном заводе им. П.А. Воронина — филиале РСК «МиГ».

Воронежские авиастроители ведут сборку хвостового оперения — киля, стабилизаторов, руля направления и рулей высоты. В текущем месяце планируется также закладка нижних панелей и переднего лонжерона в стапель общей сборки консолей крыла. Сборка заднего лонжерона находится в завершающей стадии. Ранее ВАСО уже отправил заказчику центральную часть крыла (центроплан) новой машины. В общей сложности в Воронеже будет собираться 42% агрегатов нового самолёта.

«Одновременно мы проводим работы по подготовке производства механизации крыла (речь идет о совокупности устройств на крыле самолета). С вводом в строй стапелей сразу приступим к ее сборке», — сообщил директор по производству ПАО «ВАСО» Николай Лысаков.

ПАО «ВАСО» входит в дивизион транспортной авиации ПАО «ОАК». Воронежский авиазавод занимается производством и сервисным обслуживанием широкофюзеляжных самолетов Ил-96. Также предприятие строит новые лёгкие военно-транспортные самолёты Ил-112В — пока в рамках опытно-конструкторских работ. В Воронеже также выпускаются агрегаты для самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.