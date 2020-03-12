Сеул, , 16:32 — REGNUM Более тысячи человек, работающих в крупных компаниях Южной Кореи, не смогли приступить к работе на заводах, расположенных в Индии и Вьетнаме, из-за запретов на въезд и ограничений на выдачу виз. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным представителей Hyundai Motor и KIA Motors, около 750 сотрудников не могут приступить к работе на индийских заводах из-за отсутствия возможности въехать в страну.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 3 марта правительство Индии аннулировало визы граждан Ирана, Италии, Японии и Южную Кореи.

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Представители Samsung Display сообщили, что около 700 сотрудников не могут отправить во Вьетнам из-за ограничений на выдачу виз.

Напомним, что 25 февраля власти Вьетнама приняли решение не выдавать новые разрешения на работу гражданам Южной Кореи, проживающим в городе Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто, а с 29 февраля —отменили безвизовый въезд в страну.

Известно, что южнокорейские компании обратились в посольства данных стран с просьбами разрешить въезд персоналу компаний.

Как отметили в Корейском агентстве по торговле и инвестициям (KOTRA), в настоящее время многие компании, чье производство сосредоточено в Индии или Вьетнаме, жалуются на трудности в осуществлении зарубежных командировок.