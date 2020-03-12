Москва, , 15:32 — REGNUM Средний обменный курс биткойна на торгах 12 марта опустился почти на четверть, ниже отметки в $6 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

Так, в 15:08 мск единица криптовалюты стоила $5,97 тыс., снижение составило 23,9%. Капитализация рынка биткойна составила $109,07 млрд.

Дешевле $6 тыс. биткоин не торговался с мая 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале курс биткоина демонстрировал рост, 9 февраля он преодолел отметку в $10 тыс. Курс стал снижаться в начале марта с отметок на уровне $8,5−9 тыс.

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