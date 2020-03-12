Бишкек, , 15:25 — REGNUM Ситуация на внутреннем валютном рынке Киргизии остается относительно стабильной. Резких скачков цен на продовольствие также не наблюдается, имеется только характерное сезонное их повышение в ожидании нового урожая, сообщает министерство экономики республики.

В ведомстве считают, что «изменение курса американской валюты было ожидаемо», поскольку страны ОПЕК не договорились ни о продлении ранее заключенной сделки о сокращении объемов добычи нефти, ни об изменении ее параметров.

Киргизстанские чиновники отмечают, что в настоящее время происходит равномерное и параллельное изменение обменного курса доллара США во всех государствах-членах Евразийского экономического союза.

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«Поэтому причин для возникновения паники и ажиотажа нет. На курс влияют спрос и предложение на внутреннем валютном рынке, которые зависят от различных факторов, в том числе и психологического фактора масс», — поясняют в министерстве.

Также руководство минэкономики утверждает, что в настоящее время Киргизия обеспечена достаточным объемом продовольственных и иных товаров.

«В связи с тем, что основная доля продовольственных товаров завозится из России, Казахстана и Белоруссии, укрепление американского доллара не окажет существенного влияния на стоимость товаров поставляемых из данных стран», — подытожили в министерстве.

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