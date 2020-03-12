Обнинск, Калужская область, , 20:57 — REGNUM В Калужской области за пять лет с момента учреждения ассоциации «Кластер композитных и керамических технологий» — «Акотех» количество участников объединения выросло с трёх до 22, а совокупный объем реализованных товаров, работ и услуг превысив 13,5 млрд рублей. Об этом 12 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM на якорном предприятии ассоциации — Обнинском научно-производственном предприятии «Технология» им. А. Г. Ромашина.

Основным вектором работы «Акотех» в 2019 году стало развитие партнёрских отношений с аналогичными объединениями других регионов. Наиболее успешной признана бизнес-миссия в Татарии, в ходе которой делегация кластера посетила 10 промышленных предприятий машиностроительного кластера. В течение 2019 года «Акоткх» было проведено два круглых стола, где обсудили перспективы развития рынка композиционных материалов, а также керамики и изделий из них, и методологию реализации кластерных проектов.

Напомним, в Калужской области созданы 12 индустриальных парков, особая экономическая зона промышленно-производственного типа, территория опережающего социально-экономического развития. Работают 115 крупных промышленных предприятий. Успешно развиваются автомобилестроительный, фармацевтический, керамических технологий и другие кластеры.

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