Москва, , 16:04 — REGNUM Пакет законопроектов о льготах для инвесторов, работающих в российской Арктике Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

Правительство РФ предлагает создать арктическую экономическую зону. Резидентом Арктической зоны могут быть индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, государственная регистрация которых осуществлена в Арктической зоне согласно законодательству РФ (за исключением ГУПов и МУПов), которые заключили соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне и включены в реестр резидентов Арктической зоны. Заявка на заключение соглашения подается претендентом в управляющую компанию, которой является Акционерное общество «Корпорация развития Дальнего Востока».

Определены критерии, которым должно соответствовать лицо, претендующее на получение статуса резидента Арктической зоны.

Резидентам полагаются налоговые льготы, в частности, нулевая ставка по налогу на прибыль в течение десяти лет. Также предполагается снижение до 5% ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на 15 лет для проектов по добычи нефти на шельфе, нулевая ставка по НДПИ в течение 12 лет для производства сжиженного газа и газохимии, нулевая ставка НДПИ в течение первых 12 лет с поэтапным выходом на полную ставку с 13 года по 17 год — для новых нефтяных провинций в Восточной Арктике.

В правительстве отмечают, что принятие законов создаст условия для привлечения в Арктическую зону частных инвестиций в объеме не менее 6,7 трлн рублей до 2030 года и создания в этот период 28 тыс. новых рабочих мест.