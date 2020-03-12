Оренбург, , 15:14 — REGNUM В Оренбурге чиновники планируют в 2020 году провести мероприятия по разработке проектно-изыскательных работ с учётом проведения детально-инструментального обследования на капитальный ремонт или реконструкцию мостовых сооружений и путепроводов. На семи мостах отремонтируют верхний слой дорожного полотна, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Сроки проектирования могут занять до полутора лет. Оренбург рассчитывает войти в федеральную программу «Безопасные и комфортные автомобильные дороги» и до 2024 года провести капремонт или реконструкцию всех муниципальных мостов.

Напомним, в декабре 2019 года в Оренбурге произошло обрушение моста по ул. Терешковой, который находился на ремонте, но движение по нему не прекращалось. Пострадали два человека. После разбора завалов принято решение о строительстве нового моста.

В городе провели внеплановую проверку всех мостовых сооружений. На большинстве сооружений выявлены серьезные дефекты.

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