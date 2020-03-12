Москва, , 15:19 — REGNUM Российский Минфин предложил включить китайский юань в корзину разрешенных валют Фонда национального благосостояния (ФНБ). Проект соответствующего постановления опубликован на портале нормативно-правовых актов.

В документе говорится, что за счёт Китая может быть расширен перечень стран, в долговые обязательства правительств которых могут размещаться средства ФНБ. Перечень разрешенных для инвестирования средств предложено пополнить юанем, а также долговыми обязательствами в иенах и юанях.

Указано, что включение юаня в корзину ФНБ означает сближение валютной структуры фондовых средств с фактической структурой международных резервов Банка России, которая в последнее время была изменена для сведения к минимуму угроз от санкций.

Такое решение может положительно повлиять на доходы от управления средствами фонда.