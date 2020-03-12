Москва, , 15:05 — REGNUM Предложения правительства Турции к туроператорам перенести начало туристического сезона с марта на середину апреля несет в себе вполне разумные экономические обоснования, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя предложение турецких властей отложить начало туристического сезона.

«Лучше потерять незначительную часть доходов от турбизнеса из-за того, что сезон начнется на 2−3 недели позднее обычного, тем более, что поток туристов в это время относительно невелик, чем получив настоящую вспышку коронавируса, иметь в итоге полное закрытие границ, авиасообщения и фактический крах всего туристического сезона.

Для Турции туризм является весомым источником дохода. Так что с точки зрения логики решение властей этого государства выглядит вполне разумным — «пожертвовать пешкой» в тот момент, когда доходы от туризма и без того невелики, нежели «потерять ферзя» и проиграть всю партию.

А это вполне возможно может произойти из-за полного закрытия курортов в случае возникновения существенных проблем, связанных с коронавирусом», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсоя заявил, что в связи с распространением коронавируса власти Турции могут перенести начало туристического сезона.

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