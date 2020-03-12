Москва, , 15:05 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на индивидуализацию страхования автогражданской ответственности, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

Страховщики получат право самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах их максимальных и минимальных значений, регулируемых Банком России. При этом тариф будет учитывать личностные характеристики страхователя и лиц, допущенных им к управлению транспортным средством, в частности, речь идет о штрафах за грубые нарушения Правил дорожного движения (ПДД).

Предполагается, что автомобилисты смогут обжаловать предложенную страховщиками индивидуализацию.

В ходе дискуссии депутат Госдумы Алексей Изотов («Единая Россия») заявил о том, что в России порядка 3 млн автомобилистов не заключили договоры ОСАГО.

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