Москва, , 14:44 — REGNUM Действия входящих в ОПЕК Ирака и Кувейта, которые вслед за Саудовской Аравией намерены уменьшить цены на свою нефть, прокомментировал на своих интернет-ресурсах доктор экономических наук, публицист Никита Кричевский:

«Чтоб было понятно, что сейчас делает ОПЕК. На нефтяном рынке есть две базовые стратегии: поддержка цены и наращивание доли рынка. После того как мы отказались сражаться за цену на предложенных саудитами условиях, ОПЕК перешла к тактике увеличения своей доли на рынке. Итоговые доходы, что при падении цен должны были бы уменьшиться, останутся на прежнем уровне за счёт эффекта масштаба. Один в один с ситуацией 1985−86 годов. Россия при таком раскладе окажется сами знаете где. Что до американских сланцевиков, то на них поставлен крест. И вообще, это головная боль отдельно взятого Трампа. Как-нибудь разрулит.

Мир вступает в эпоху низких цен на углеводороды, что, по мнению практически всех грамотных экономистов, подстегнёт экономический рост за счёт снижения себестоимости продукции. К тому же к тактике снижения издержек подталкивает пандемия коронавируса.

Дальше два сценария: фантастический, когда наше правительство возьмётся за ум, и реалистический, когда власть до последнего будет отрицать наличие кризиса, рассказывать о непременном выполнении соцобязательств, девальвировать рубль, урезать бюджетные расходы, повышать налоги и даже вводить режим ЧС».

Как уже сообщало ИА REGNUM, информацию о том, что в апреле 2020 года Ирак и Кувейт намерены последовать примеру Саудовской Аравии и снизить цены на свою нефть, сообщил Bloomberg.

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