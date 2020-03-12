Москва, , 14:29 — REGNUM В линейке японской компании Datsun в России появился рестайлинговый седан Datsun on-DO в новой комплектации Comfort. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новая версия разместилась между двумя комплектациями седана — Trust III и Dream I. Такой автомобиль уже идет с фронтальными подушками безопасности, климат-контролем, противотуманными фарами, 15-дюймовыми литыми дисками, задними датчиками парковки, обогревом лобового стекла. Мультимедиа этой версии идет с монохромным дисплеем, USB-портом, слотом для карты памяти формата SD и системой Hands Free.

При этом цена Datsun on-DO с двигателем на 87 л. с. и пятиступенчатой механикой коробкой передач составляет 591 тыс. рублей, а более производительная версия с 106-сильным агрегатом будет стоить 606 тыс. рублей. Топовая комплектация, которая идет с мотором на 87 л. с. и четырехступенчатой автоматической трансмиссией Jatco, стоит 641 тыс. рублей.

Напомним, обновленный Datsun on-DO появился на авторынке России в январе 2020 года.

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