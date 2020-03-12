Тбилиси, , 14:18 — REGNUM В связи с объявленной ВОЗ пандемией коронавируса ряд грузинских компаний по оказанию коммунальных услуг населению переходит на дистанционное обслуживание. 12 марта такую информацию для своих абонентов распространила тбилисская энергораспределительная компания «Теласи».

Она призвала всех абонентов и граждан, желающих зарегистрироваться новыми абонентами, предварительно пройти регистрацию на сайте компании, после чего они получат доступ к дистанционным услугам и смогут как в электронном виде получать информацию о платежах и оплачивать их, так и подавать электронные заявления на оказание тех или иных услуг либо на регистрацию новым абонентом.

Ранее аналогичное заявление распространила тбилисская газораспределительная компания «Тбилиси Энерджи», которая также призвала абонентов перейти на дистанционные формы подачи заявлений и электронную оплату платежей за газ.

Напомним, что в Грузии зафиксировано уже 24 официально подтвержденных случая коронавируса. До 300 человек находятся в карантине и еще 46 человек остаются в стационарах под наблюдением врачей.