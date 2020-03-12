Москва, , 14:14 — REGNUM Все предсказания экономических кризисов по сути являются вовсе и не предсказаниями, а логическим следствием ряда факторов, произошедших в определенный период времени, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Екатерина Новикова, комментируя предсказания экономиста о новом кризисе.

«Именно так можно сказать о грядущем глобальном финансовом кризисе, в котором все незаметно оказались. Это неожиданный феномен или как говорят, «появление чёрного лебедя» в виде коронавируса повлияло на замедление всей глобальной экономики, всех стран в отдельности.

По всем регионам и континентам идет постепенное закрытие границ между странами, прекращение сотрудничества компаний с точки зрения производственного цикла, ограничение в перемещении населения как внутри стран, так и между странами и целыми регионами.

Таким образом, один вирус смог стать причиной остановки всей экономической активности по миру. На самом деле, есть над чем задуматься в очередной раз в рамках экономического развития России, а именно высокой зависимости отечественной экономики от западных партнеров.

Сложившаяся ситуация указывает на то, что нам нужно в кратчайшие сроки разработать план развития основных стратегических секторов экономики страны, а также рассмотреть их уровень зависимости от других экономик», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, экономист Джесси Коломбо заявил, что грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году.

Читайте также: Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе