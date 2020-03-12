Нижний Новгород, , 14:14 — REGNUM В Нижегородскую область поступили 1,65 млрд рублей на создание трех технопарков, — сообщает портал «Открытый Нижний».

Речь идет о новых площадках на базе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, где собираются выпускать инновационный электротранспорт и компоненты для него, ЗАО «Дробмаш» в Выксе «— там планируют производить горно-шахтное оборудование и оборудование для молочных хозяйств и действующем технопарке «Саров» в поселке Сатис.

В министерстве промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области сообщают, что проектирование технопарков завершено, сформированы сметы и графики работ, а также заключена часть контрактов на поставку оборудования. Федеральные средства технопарки получат в начале апреля.