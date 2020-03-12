Ялта, Крым, , 14:10 — REGNUM Но полуфинале «Крымский мост» конкурса «Мастера гостеприимства», одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», представлен проект ресторана-музея «Жюль Верн» в Алуште.

Ресторан расположен на месте старинной виллы «Буюрнус» и конно-почтовой станции.

В 1903 году здание выкупила семья доктора Абрама Штейнгольца, и создала здесь лечебный пансионат. «Почтовая станция» и вилла «Буюрнус» просуществовали до конца 90-х годов 20 века.

В 2007 году на их месте был открыт первый в Крыму клубный дом «Дача доктора Штейнгольца».

Создатель и генеральный директор музея-ресторана «Жюль Верн» Ольга Зубрицкая рассказала корреспонденту ИА REGNUM об истории проекта и его аудитории.

Ольга, как появилась идея Вашего проекта?

Сначала мы просто увидели 10 лет пустовавшее помещение ресторана. Возникла идея создания проекта, которого нет в Алуште, и рассчитанного на ту аудиторию, которая есть и в нашем городе, и в целом в Крыму, которая хочет хороших, приятных впечатлений от сервиса, от нашей кухни, и обязательно от цены — это очень важно, например, для жителей Алушты.

Поняв, чего мы хотим добиться и что хотим построить, мы принялись за работу, и начали реализовывать идею ресторана — музея, который, кроме еды, может предложить и впечатления. Над названием мы долго не думали — имя великого писателя Жюля Верна само приходит на ум, когда находишься на территории, благоприятной для путешествий, вблизи моря.

На какую аудиторию рассчитан Ваш проект?

Проект, несомненно, интересен и взрослым, и детям — ресторан контактный, в нем все можно посмотреть, рассмотреть, потрогать. Аудитория нашего проекта — конечно, в основном сезонные туристы, россияне и иностранцы. В меньшей степени — жители Алушты.

Читайте также: «Мастера гостеприимства»: «Забытый подвиг» призван помогать здесь и сейчас