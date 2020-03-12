Пенза, , 21:27 — REGNUM Пензенскую городскую администрацию обязали финансировать ремонт спортзала общеобразовательной школы №7. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора ещё в апреле 2018 года выявили несоблюдение санитарных норм в спортивном зале образовательного учреждения. После выписанного предписания ремонт спортзала с заменой отделки потолка и стен не был проведён.

Управление Роспотребнадзора обратилось в суд, где иск был удовлетворен. Мэрия Пензы обязана выделить необходимые средства, а школа в срок до первого апреля 2020 года должна устранить нарушения санитарного законодательства и отремонтировать спортзал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура Железнодорожного района Ульяновска вышла в суд в отношении администрации областного центра, требуя отремонтировать дорожное покрытие Императорского моста.

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