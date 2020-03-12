Москва, 12 марта 2020, 14:07 — REGNUM Ситуация с голосованием о внесении поправок в Конституцию обнажила кризисное положение, в котором находится КПРФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Как пояснил эксперт, когда начался процесс подготовки поправок, их готовили и политические партии, и некоторые попытались использовать ситуацию с разработкой поправок в том числе и для продвижения и капитализации своего электорального влияния.
Если коммунисты, как пояснил эксперт, понимают содержание поправок, то они голосуют за, а те коммунисты, которые рассчитывают заработать политический капитал на главной политической теме, пытаются на этом торговать. Всё это, по мнению Потуремского, выглядит по меньшей мере нелепо.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее вопрос рассмотрения поправок к Конституции РФ вызвал острые споры на внеочередном заседании Московской городской думы. В частности депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ) заявил, что тот документ, который был внесён два месяца назад, и тот документ, который оказался в Госдуме во вторник, «это разные документы, и разные инициативы то появлялись, то исчезали».