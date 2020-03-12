Москва, , 14:07 — REGNUM Ситуация с голосованием о внесении поправок в Конституцию обнажила кризисное положение, в котором находится КПРФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Как пояснил эксперт, когда начался процесс подготовки поправок, их готовили и политические партии, и некоторые попытались использовать ситуацию с разработкой поправок в том числе и для продвижения и капитализации своего электорального влияния.

«Попросту начался буквально количественный, а не содержательный торг, — сказал Потуремский. — А когда количественно обсуждают содержательные вещи, это, как правило, хорошо не заканчивается. Почему не был принят ряд поправок? Либо они носили не конституционный характер, либо это уже было учтено и существовало в старой версии Конституции. Коммунисты заняли позицию политического торга. И сами загнали себя в тупик. Очень простой вопрос: коммунисты, голосующие против поправок социального блока (например, коммунисты против индексации пенсии) звучит как абсурд. Но именно в этой ситуации коммунисты и оказались. И то, что происходит сейчас, это борьба содержания и политической позиции».

Если коммунисты, как пояснил эксперт, понимают содержание поправок, то они голосуют за, а те коммунисты, которые рассчитывают заработать политический капитал на главной политической теме, пытаются на этом торговать. Всё это, по мнению Потуремского, выглядит по меньшей мере нелепо.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее вопрос рассмотрения поправок к Конституции РФ вызвал острые споры на внеочередном заседании Московской городской думы. В частности депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ) заявил, что тот документ, который был внесён два месяца назад, и тот документ, который оказался в Госдуме во вторник, «это разные документы, и разные инициативы то появлялись, то исчезали».