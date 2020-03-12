Иркутск, , 14:04 — REGNUM Оперативные действия сотрудников Байкальской природоохраннй прокуратуры помогли не допустить серьёзного экологического загрязнения реки Снежная: дорожники складировали на лёд тонны «снежной каши», в которой обнаружено значительное превышение допустимого содержания хлоридов (в 124 — 409 раз на разных участках). Подробности сообщает сайт надзорного ведомства.

Грубые нарушения при применении противогололедных материалов для ликвидации снежно-ледяных отложений были обнаружены на федеральной автодороге Р-258 «Байкал» «Улан-Удэ — Иркутск — Чита». Несмотря на то, что оплата по контрактам за содержание автодороги производилась в полном объеме, ООО «СтатусСиб» припопустительстве ФКУ Упрдор «Южный Байкал» вместо положенного в установленном порядке вывоза на полигоны, смещали ядовитый дорожный перемёт на откосы, обочины автодороги и на лед реки Снежная.

После получения представления, исполнители собрали и утилизировали с автодороги около 40 тонн отходов. Согласно заключению специалистов, потенциальный экологический ущерб от таяния загрязненных масс только для реки Снежная мог составить свыше 18 млн. руб.

Установлением и наказанием конкретных виновных займётся Межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории, куда прокуроры направили все документы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, река Снежная — это самый крупный и многоводный водоток в Бурятии и Иркутской области. Он стекает с северного склона Хамар-Дабана в озеро Байкал. Длина реки составляет 173 км, площадь водосборного бассейна — 3020 км².