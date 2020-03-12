Ашхабад, , 13:57 — REGNUM Государственный концерн «Туркменгаз» договорился о поставках в Марокко и Объединенные Арабские Эмираты миллиона тонн серы. Об этом заявил министр иностранных дел Рашид Мередов, докладывая президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову об итогах рабочего визита в Рабат, передает пресс-служба главы государства.

По словам главы внешнеполитического ведомства, соответствующее соглашение в ходе поездки в марокканскую столицу подписали председатель «Туркменгаза» Мырат Арчаев и представители руководства компаний «OCP S.A.» и «Sun International FZE».

Президент Бердымухамедов положительно оценил достигнутые договоренности о поставках продукции предприятий туркменской химической промышленности.

«Это соглашение имеет огромную важность для дальнейшего укрепления сотрудничества между странами. Его реализация станет наглядным свидетельством успешности проводимого курса по диверсификации экономики Туркмении», — подчеркнул туркменский лидер.

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