Вашингтон, , 13:56 — REGNUM Американская автокомпания Ford намерена сократить число автоцентров в Европе и перейти на онлайн-продажи. Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на главу Ford of Europe Стюарта Роули.

По предварительным данным, Ford собирается закрыть в Великобритании 180 автоцентров. Всего там числится 400 автосалонов американской марки, для которой британский авторынок является крупнейшим.

Руководство Ford обосновывает такой шаг возможностью перераспределить расходы и повысить рентабельность. В дальнейшем компания планирует заменить все дилерские салоны онлайн-площадками.

Автосалоны, которые попадут под сокращение, будут работать в качестве площадок по сервисному обслуживанию.

Ранее стало известно, что электрифицированный кроссовер Mustang Mach-Е пользуется огромной популярностью в США — заказы на него были получены из всех штатов.

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