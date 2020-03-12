Ашхабад, , 13:41 — REGNUM Власти США хотели бы, чтобы Туркмения наладила поставки природного газа в страны Европейского союза, присоединившись к Южному газовому коридору. Об этом заявил специалист по энергетической дипломатии бюро энергетических ресурсов госдепартамента США Натан Райх, передает «Trend».

Он отметил, что Туркмения является обладателем больших запасов газоконденсата и природного газа, экспорт которых в Азербайджан, Грузию, Турцию и Евросоюз можно было бы наладить в перспективе.

«Это предоставило бы Туркмении новый источник долгосрочных доходов, которые могут быть использованы для стабилизации и устойчивого роста экономики», — подчеркнул представитель американского внешнеполитического ведомства.

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