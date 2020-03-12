Москва, , 13:40 — REGNUM Производители автомобилей начали пересмотр цен для продажи в России. Об этом 12 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин.

«Если колебания курса валют не краткосрочные, а среднесрочные и в ближайшее время курс доллара не опустится примерно на прежний уровень, то предпосылки для повышения цен на автомобили будут. Автопроизводители уже начали пересмотр цен, на этой неделе этот процесс завершится и уже на следующей неделе мы можем увидеть первые изменения. Сначала это будет скорее не повышение цен, а завершение действия акций и программ поддержки, что увеличит конечную стоимость покупки. Цены на автомобили реагируют на динамику курса с большой задержкой, сейчас рост не превысит 3−5%, т.к. продажи на рынке итак сокращаются, рост цен усугубит ситуацию», — сказал он.

Петрунин рекомендовал тем, кто раздумывает над приобретением автомобиля, покупать сейчас, поскольку «рост цен в любом случае будет, как и девальвация рубля».