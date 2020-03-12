Москва, , 13:38 — REGNUM После того, как экономист Джесси Коломбо, предсказавший экономический кризис в 2008 году, сделал новый прогноз о финансовом крахе, доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский через свои интернет-каналы сообщил, что у росийских властей масса козырей, чтобы не угодить в глубокую финансовую яму:

«Судя по тому, что всё больше нефтедобывающих стран переходят на систему скидок для покупателей, нынешнее положение в точности повторяет ситуацию второй половины 80-х. Тогда представители нефтяных компаний устраивали «голландские аукционы». Приходили одни, предлагали свою скидку, потом приходили другие и перебивали первую. Чем тогда кончилось для СССР, все знают.

Но нынешняя ситуация осложняется фактической остановкой мировой экономики из-за коронавируса. Энергоносители требуются на самое необходимое, типа обеспечения жизнедеятельности социума, а на транспорт, выработку мощности, освещение или отопление — всё меньше. Из этого следует вывод касательно разрыва соглашения ОПЕК+.

Сегодня цены на нефть даже без демарша России и саудитов были бы меньше 40 долл./бар. Это же очевидно: столько нефти и нефтепродуктов просто не нужно. Сколько продлится коллапс — одному Богу известно, но пару кварталов в мире точно (у нас больше), а там ещё восстанавливаться. В то же время у наших властей масса козырей на руках, чтоб не угодить в глубокую кризисную яму.

Речь не о ФНБ, финансировать этими деньгами социальные обязательства государства — последнее скотство, потому что деньги закончатся, и придётся включать печатный станок. Козыри у правительства институциональные, целью которых должны стать поддержка доходов людей и стимулирование потребительского спроса (ипотека — это стройка, инфраструктура, мебель, ремонт; а продовольствие — поддержка нашего производителя, импорт в продовольствии сегодня составляет всего 23%)», — отмечает Никита Кричевский.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, поведал предсказавший его в начале XXI века экономист Джесси Коломбо. В комментарии газете The Independent он подчеркнул, что восстановление мировой экономики было иллюзией, поскольку процесс обеспечивался за счёт вовлечения в «пузыри» новых рынков, в частности — рынка недвижимости в Европе и ценных бумаг — в США.

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