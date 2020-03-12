Москва, , 13:37 — REGNUM Объявляя большие ценовые скидки на нефть для своих потребителей, Саудовская Аравия, а вместе с ней и другие крупнейшие производители нефти в ОПЕК, преследует две основные цели, заявила корреспонденту заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя снизжение цен на нефть.

«Первая — вытеснить с рынка американских производителей сланцевой нефти, отбирающих у поставщиков традиционной нефти долю на рынке. Вторая — борьба за Китай как крупнейшего потребителя в условиях рекордного обвала цен на нефть.

Напомним, что после обвала цен на нефть на четверть всего за один торговый день 9 марта официальные лица КНР заявили о намерениях закупить в стратегический резерв страны как можно больше нефти, пока она стоит дёшево.

И это стало сигналом для производителей нефти о том, что спрос на нефть может упасть уже в первом квартале 2020 года не настолько сильно, как ожидали в Международном энергетическом агентстве.

Тем более, что, согласно сегодняшним сообщениям Минздрава КНР, эпидемия коронавируса Covid-19 взята под контроль. В том, что касается потенциального вытеснения с рынка американских производителей сланцевой нефти, у Саудовской Аравии и нефтяного картеля ОПЕК в целом нет разногласий с Россией.

А значит, и Россия, и ОПЕК заинтересованы в том, чтобы цена нефти не выходила из коридора $30−40 за баррель (а лучше $30−35 за баррель) в течение максимально возможно долгого времени, хотя бы в течение полугода.

Однако «битва за Китай» рискует принять характер ценовой войны ОПЕК с не входящими в картель странами, и особенно с Россией, но только эта война может продолжаться только до определённого предела.

Россия имеет огромное преимущество перед ОПЕК на китайском рынке благодаря, во-первых, географическому соседству и связанной с ним более дешёвой стоимости транспортировки, во-вторых, уже построенной инфраструктуре (нефтепровод «ВСТО-2», представляющий собой ответвление от российского нефтепровода «ВСТО» на Китай), в-третьих, благодаря тому, что Россия по долгосрочным контрактам и так поставляет нефть в КНР со скидкой.

Так что вся распродажа нефти Саудовской Аравией по низким ценам относится, скорее всего, к Европе. А европейский рынок Россия очень хорошо делим с ОПЕК, поскольку, например, НПЗ в Восточной Европе изначально были ориентированы только на российскую нефть Urals, которую Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК не добывают. И возможность возобновления переговоров России и ОПЕК до 1 апреля 2020 года пока никто не отменял», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, три страны — Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты — готовы начать войну с Россией на нефтяном рынке вслед за Саудовской Аравией.

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