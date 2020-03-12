Москва, , 13:31 — REGNUM Акции российских компаний на Московской бирже падают в среднем на 7−8%, передает 12 марта корреспондент ИА REGNUM.

Ценные бумаги Сбербанка, Норникеля, Роснефти, Русгидро, «Магнита» падают на 6−8%. Газпром и «Лукойл» теряют около 4−5%, Татнефть и «Новатэк» примерно по 5%. Чуть лучше дела обстоят у «Полюса», акции которого снижаются на полпроцента.

Напомним, 12 марта Московская биржа открылась со стремительного падения рубля и акций российских компаний. Курс доллара по данным на 13:07 составляет 74,4 рубля, евро — 83,7 рубля.

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