, 13:26 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, предусматривающий продажу основного пакета акций Сбербанка правительству РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта. Сделка вызвала широкий общественный резонанс.

Устанавливается порядок отчуждения Банком России обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» путем их продажи правительству РФ в лице Минфина.

Покупка акций предполагается за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ) на рыночных условиях. Предполагается закупить принадлежащий ЦБ пакет в 52,32% обыкновенных акций Сбербанка, соответствующего 50% плюс одна акция в уставном капитале.

В ходе подготовки законопроекта выкуп акций был заменен механизмом акционерного соглашения, которое гарантирует для миноритариев сохранение преемственности той политики, которую реализует государство через своих представителей в совете директоров Сбербанка.

Еще один закон определяет процедуру перечисления части доходов ЦБ от этой продажи в федеральный бюджет и казну РФ. Банк России получит возможность оставить себе от сделки 300 млрд рублей. Одновременно регулятор сможет компенсировать за счет средств от сделки свои убытки в пределах 200 млрд рублей от продажи в 2020—2023 годах акций санируемых им банков.

«Государство решает одновременно огромное количество проблем, а главное — делает это в момент, когда это абсолютно выгодно экономически: за меньшие деньги приобретает очень хороший актив», — отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

В ходе дискуссии глава комитета Госдумы по собственности Николай Николаев («Единая Россия») обратил внимание на то, что решается «исключительно важная еще одна задача, а именно это снятие потенциальной проблемы конфликта интересов Банка России при совмещении им роли регулятора, акционера и надзорного органа».